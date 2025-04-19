В первые дни после вторжения украинских войск в Курскую область монахам Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря удалось покинуть обитель, несмотря на ожесточённые обстрелы. Настоятель монастыря отец Питирим называет это настоящим чудом, ведь их дом превратился в эпицентр боевых действий.

Под огнём и молитвой

Утро 6 августа 2024 года началось с грохота снарядов. Украинские войска открыли огонь по монастырю, целясь сначала в новый храм, а затем в старый – Покрова Божией Матери. В этот момент в старом храме шла литургия, одно из самых священных христианских таинств. Прерывать службу было невозможно, и монахи продолжали молиться, пока вокруг рвались снаряды. В новом храме вспыхнул пожар, а к вечеру огонь перекинулся и на старый. Братия бросилась спасать святыни – иконы, утварь, частицы мощей, спрятанные на цокольном этаже. Как вспоминает отец Питирим, едва они вынесли последнюю икону, потолок обрушился, словно кто-то сверху хранил их до последнего мгновения.

Опасный путь к спасению

На следующий день, 7 августа, стало ясно: оставаться в монастыре невозможно. Украинские военные уже подошли к окраинам Суджи, и монахам пришлось пробираться через вражеские блокпосты. Путь оказался смертельно опасным. На одном из постов у них отобрали телефоны и личные вещи, а на другом открыли огонь из автоматов. В результате погиб трудник обители, 51-летний Сергей Гасевский, инвалид с детства. Остальным удалось вырваться из зоны конфликта, но цена спасения оказалась трагически высокой.

Святыня на границе

Горнальский монастырь, основанный в 1671 году переселенцами из Воронежской земли, веками был духовным центром региона. Его главная реликвия – чудотворная Пряжевская икона Божией Матери. Когда-то с этой иконой монахи совершали крестные ходы даже за пределы России – в соседний украинский город Мирополье. Последний такой ход состоялся в 2014 году, после чего традиция прервалась. Сегодня обитель, пережившая не одно столетие, оказалась в эпицентре нового испытания, а её насельники молятся о мире, храня в сердце надежду на возвращение.