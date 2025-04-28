Рядовой Михаил Беккеров из Бурятии проявил выдающуюся отвагу при выполнении боевой задачи на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Как рассказали в официальном Telegram-канале Министерства обороны России, боец действовал в составе мотострелкового подразделения, занимавшегося эвакуацией раненых российских военнослужащих из зоны активных боевых действий.

Во время ожесточённых столкновений с украинскими формированиями противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать позиции российских сил, стремясь вернуть утраченные рубежи. Несмотря на непрекращающийся обстрел и реальную угрозу для жизни, рядовой Беккеров сумел оказать первую медицинскую помощь десяти раненым бойцам.

Не ограничившись только медицинской помощью на месте, Михаил организовал эвакуацию пострадавших под шквальным огнём. Действуя решительно и слаженно, он погрузил раненых на эвакуационное транспортное средство и доставил их в полевой медицинский госпиталь. Благодаря оперативным и самоотверженным действиям рядового Беккерова, все военнослужащие получили квалифицированную медицинскую помощь.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что мужество и самоотверженность Михаила Беккерова сыграли решающую роль в спасении жизни российских солдат. Его поступок стал ярким примером преданности воинскому долгу и боевому товариществу.