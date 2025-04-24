Microsoft решил сыграть в жёсткие игры с сотрудниками, чьи результаты оставляют желать лучшего. Компания поставила их перед непростым выбором, напоминающим сценарий из мрачного триллера: либо уйти по-хорошему, либо бороться за место под солнцем с призрачными шансами на успех.

Первый вариант — добровольное увольнение. В этом случае сотрудник получает компенсацию, эквивалентную зарплате за 16 недель. Звучит как мягкая подушка, чтобы смягчить падение, но на раздумья дано всего 5 дней.

Второй путь — участие в программе повышения эффективности, известной как Performance Improvement Plan. Это не просто план, а настоящая полоса препятствий с жёсткими дедлайнами и строгими показателями. И главное — никаких выходных пособий, если не справился. По сути, это борьба за выживание в корпоративных джунглях.

Такой подход, по мнению инсайдеров, больше похож на психологический прессинг, чем на заботу о кадрах. Сотрудники оказываются зажатыми в тиски: либо соглашаться на уход, либо рисковать всем ради сомнительного шанса остаться.

Сроки для принятия решения — крайне сжатые. Пять дней, чтобы взвесить все “за” и “против”, — это как отсчёт таймера на бомбе. Многие работники уже называют происходящее корпоративным кошмаром, где нет места для компромиссов.

Microsoft пока официально не комментирует ситуацию, но ясно одно: компания делает ставку на эффективность, даже если ради этого приходится жертвовать человеческим фактором. Остаётся только гадать, сколько сотрудников выберут “меньшее зло” и как это скажется на внутренней атмосфере в гиганте IT-индустрии.