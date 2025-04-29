Масштабный блэкаут, обрушившийся на Пиренейский полуостров 28 апреля, оставил миллионы людей без света, парализовав жизнь в Испании, Португалии, а также затронув Бельгию и Андорру. Однако, несмотря на предположения о природных катаклизмах как причине сбоя, метеорологи Испании уверенно заявляют: никаких аномалий в погоде в тот день не было.

Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) опубликовало заявление, в котором опровергло слухи о «редких атмосферных явлениях». По данным специалистов, ни резких скачков температуры, ни других необычных погодных условий на территории страны зафиксировано не было. Это ставит под сомнение версию португальского оператора электросетей REN, который связывал сбой с неким природным феноменом в соседней стране.

Утром 28 апреля электричество пропало в домах, офисах и на улицах. Остановились поезда, замерли аэропорты, перестали работать банки и мобильная связь. В Испании пришлось вводить режим чрезвычайного положения. Лишь к середине следующего дня энергетики смогли вернуть свет в большинство пострадавших регионов.

Португальская компания REN настаивала, что всему виной – аномальные колебания мощности на высоковольтных линиях, вызванные якобы экстремальными погодными условиями в Испании. Схожие данные о перепадах мощности подтверждали и в испанской Red Eléctrica. Но если не погода, то что же стало спусковым крючком для такого масштабного коллапса?

Среди возможных причин называли даже кибератаку. Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда публично допускал, что за отключениями может стоять вмешательство хакеров. Однако ни REN, ни председатель Евросовета Антониу Кошта эту гипотезу не поддержали, оставив вопрос открытым.

Пока энергетики и власти разбираются в истинных причинах аварии, жители пострадавших стран вспоминают, как на сутки их жизнь словно замерла. Блэкаут стал напоминанием о том, насколько хрупкой может быть современная инфраструктура, даже если за окном – ясное небо и полный штиль.