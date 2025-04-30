В Бурятии врачи республиканского наркологического диспансера выступили с необычной просьбой: не благодарить медиков бутылкой алкоголя. Главный врач Константин Эрдынеев сравнил такой «подарок» с вручением яда, подчеркнув, что подобный жест выглядит как насмешка над трудом докторов.

«Скажите спасибо словами, подарите книгу или цветок в горшке. Это куда ценнее, чем бутылка, которая несёт только вред», — обратился Эрдынеев к жителям республики. По его словам, отказ от спиртного — это первый шаг к здоровой жизни, свободной от разрушительных привычек.

Чтобы наглядно показать свою позицию, главврач записал видео, которое опубликовали на странице диспансера в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах Эрдынеев без колебаний выливает содержимое бутылки в раковину, как бы ставя точку в споре о том, уместен ли такой знак внимания.

В медучреждении напомнили, что врачи ежедневно борются за здоровье пациентов, а алкоголь только усложняет их миссию. Эта пагубная привычка ежегодно уносит миллионы жизней, становясь причиной тяжёлых заболеваний — от цирроза печени до рака и психических расстройств.

Представители диспансера уверены: отказ от «спиртных благодарностей» — это не просто мелочь, а важный шаг к обществу, где жизнь ставят выше устаревших традиций. Ведь забота о здоровье начинается с малого — с осознанного выбора.

Инициатива врачей уже вызвала обсуждения среди жителей Бурятии. Многие соглашаются, что пора пересмотреть привычные способы выражения признательности, сделав их более искренними и безопасными.