Швеция, известная своими холодными пейзажами, подарила миру не только мебель IKEA, но и настоящих “горячих” звёзд взрослого кинематографа. Вчера журнал MAXIM опубликовал рейтинг самых соблазнительных актрис жанра из этой скандинавской страны, и мы готовы рассказать о главных героинях списка.

На первом месте — титулованная Miss Banana, родившаяся в марте 1995 года где-то на просторах Швеции. Она начала свой путь в индустрии рано и уже успела заработать репутацию “королевы оральных утех”. Её карьера — яркий пример того, как смелость и решительность приводят к успеху в пикантном жанре.

Далее в списке — Amanda Breden из Хельсингборга. Эта пепельноволосая красавица, родившаяся в июне 1992 года, ворвалась в индустрию в 2007-м, будучи совсем юной. Аманда быстро накопила средства на увеличение груди, что сделало её видео ещё более популярными. Её огненный нрав и амбиции не оставляют равнодушными.

Amadani из Гётеборга, появившаяся на свет в октябре 1992 года, предпочитает работать самостоятельно, без крупных студий. С 24 лет она снимает “пикантные интернет-видосики”, оставаясь ближе к фанатам и чутко реагируя на их предпочтения. Её каштановые волосы и нестандартный подход выделяют её среди коллег.

Swedish Felisie — восходящая звезда с искусственным, но гармоничным бюстом. Её фанатская база растёт стремительно, а сама актриса увлекается туризмом и MMA, что добавляет ей шарма. О личной жизни Фелисии пока мало что известно, но интерес к ней только увеличивается.

Gina Snow, родившаяся в апреле 1997 года, поражает своей строгостью и разнообразием в кадре. Всего за три года в индустрии она стала одной из самых востребованных актрис, способных удивить любого зрителя.

Ветеран жанра Puma Swede, появившаяся на свет в 1976 году в Стокгольме, снялась в более чем 70 картинах. Эта “авторитетная милфа” с финскими корнями остаётся легендой, фильмы с которой можно случайно найти в самых неожиданных уголках интернета.

Завершает список Lynna Nilsson, наполовину шведка, наполовину австрийка, начавшая карьеру в 2014 году в возрасте 28 лет. Она пожертвовала профессией диджея ради взрослого кино, и её соло-сцены — настоящее искусство, достойное оваций.

Шведские актрисы продолжают доказывать, что холодный край может быть невероятно горячим, по крайней мере, на экранах. Кто из них ваша фаворитка? Делитесь в комментариях!