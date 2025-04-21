Вашингтон предлагает России уступки, которые, по сути, не требуют от Украины значительных усилий, но сам Киев с таким подходом не согласен. Об этом в беседе с журналистами заявил политолог Сергей Марков, акцентируя внимание на ключевых аспектах переговоров. Речь идет, в частности, о возможном отказе от вступления Украины в НАТО и признании Крыма частью России.

Однако, как подчеркивает эксперт, эти шаги зависят не столько от Киева, сколько от решений США. Именно Штаты должны официально заявить о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе и принять позицию по Крыму. Но Россия, по словам Маркова, считает такие обещания недостаточными. Слова американских политиков могут потерять силу с приходом нового президента, а потому Москва настаивает на более надежных гарантиях.

В частности, российская сторона требует закрепления нейтрального статуса Украины в ее Конституции. Это стало бы не просто декларацией, а юридическим обязательством, которое сложно отменить. Но именно этот пункт вызывает сопротивление в Киеве, где подобные изменения считают неприемлемыми.

Марков также отметил, что Европа играет не последнюю роль в этом противостоянии. По его мнению, европейские страны подталкивают Украину к жесткой позиции, не позволяя ей соглашаться на предложенные компромиссы. Это создает дополнительные барьеры на пути к договоренностям.

Помимо этого, Россия настаивает на заключении международного договора, который поддержат не только США, но и Великобритания, Евросоюз и даже Китай. Такой документ, по мнению Москвы, мог бы стать реальной основой для долгосрочного урегулирования. Однако шансов на его подписание пока немного.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп недавно выразил оптимизм по поводу возможного соглашения между Москвой и Киевом. Он уверен, что после достижения консенсуса обе страны смогут извлечь выгоду из торговых связей с Америкой. Но пока слова остаются лишь надеждами на фоне сложных политических реалий.