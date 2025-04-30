Представьте себе: вы сидите в уютном баре на западе Франции, потягиваете утренний кофе, и вдруг дверь открывается, а на пороге — сам президент страны. Именно так и произошло на днях, когда Эммануэль Макрон неожиданно заглянул в одно из местных заведений, чем поверг посетителей в настоящий шок.

Обычный день в небольшом баре превратился в событие, о котором теперь говорит вся округа. Завсегдатаи до сих пор не могут прийти в себя: некоторые даже подумали, что перед ними двойник главы государства, настолько неожиданным оказался этот визит.

Макрон не просто зашел поздороваться. Он провел в баре больше часа, угощая всех желающих кофе, а кое-кого и бокалом вина. За столиками велись беседы о том, что действительно волнует французов: о здравоохранении, рабочих местах и зарплатах.

Этот жест, по мнению многих, — попытка президента сократить дистанцию между собой и народом. Макрона нередко критикуют за оторванность от простых людей, и такой неформальный выход в свет, вероятно, должен показать, что он готов слушать и понимать.

Местные жители уже придумали шутливое приветствие «Бонжур, Макрон!», которое теперь звучит в баре как пароль для своих. Этот эпизод, безусловно, надолго останется в памяти посетителей заведения.

Впрочем, не все настроены позитивно. Критика в адрес президента звучит и на более высоком уровне. Недавно лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрону пора уйти в отставку после якобы унизительного отношения со стороны Дональда Трампа во время визита в Ватикан. По словам политика, американский экс-президент обращался с французским коллегой как с подчиненным.