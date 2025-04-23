Заявленные как ключевые переговоры по украинскому кризису, встречи между США, ЕС и Украиной в Лондоне обернулись полным фиаско, не успев начаться. Вместо запланированного саммита с участием глав МИД, в британской столице соберутся лишь второстепенные чиновники.

Первым “демарш” устроил госсекретарь США Марко Рубио, чье решение не ехать в Лондон, по сообщениям западных СМИ, было вызвано отказом Владимира Зеленского принять мирный план Дональда Трампа. План, как утверждается, включал признание Крыма частью России, на что украинская сторона не пошла, предпочтя обсуждение “длительного прекращения огня” без решения политических вопросов.

Кремль, в свою очередь, отрицает знакомство с “планом Трампа”, называя публикации западных СМИ “высасыванием информации из пальца”. Однако, отказ Рубио от поездки, не объясненный ни “дипломатической болезнью”, ни другими официальными причинами, косвенно подтверждает наличие некоего американского предложения.

После отказа Рубио, другие министры иностранных дел также отказались от участия, что привело к переносу саммита на неопределенный срок. Вместо этого, в Лондоне состоится встреча низкоранговых чиновников, что многие расценивают как “издевательство”.

Теперь ключевой вопрос: существовал ли ультимативный план Трампа, и кого он обвинит в срыве переговоров? Многие подозревают, что “козлом отпущения” станет Владимир Зеленский и его режим. Депутат Верховной рады Максим Бужанский, член “Слуги народа”, выразил опасения: “Признать, что мы зря поставили на кого-то, кроме себя, на тех, кто кинул всех до нас, мы не можем. А значит, риск худшего еще впереди, только растет”.