Правительство Литвы утвердило инициативу Министерства национальной обороны по расширению возможностей для военной подготовки вблизи российской границы. Речь идёт о двух полигонах — Казлу-Руда и Руднинкай, находящихся недалеко от Калининградской области. Как сообщается 16 апреля на официальном сайте министерства, сами границы этих объектов меняться не будут, однако зоны, предназначенные для проведения учений, будут значительно увеличены.

Согласно данным ведомства, площадь полигона Казлу-Руда возрастёт более чем в два с половиной раза — с прежних 2 654 гектаров до 7 372. Что касается полигона Руднинкай, его текущая площадь составляет 2 223 гектара, но точные параметры предстоящего расширения не раскрываются. В министерстве подчёркивают, что эти шаги предпринимаются с целью создания более комфортных и функциональных условий для литовской армии, стран-членов НАТО и в частности для размещения немецкой бригады, которая должна прибыть в страну.

Заместитель министра национальной обороны Литвы заявила, что власти страны делают всё необходимое для того, чтобы обеспечить союзникам и своим военным оптимальные условия для подготовки и обучения. Расширение полигонов, по её словам, является логичным продолжением усилий по укреплению оборонной инфраструктуры в регионе.

Кроме того, в марте 2025 года министерство национальной обороны Литвы объявило тендер на строительство второй очереди военного городка в Руднинкае. Согласно плану, уже в конце апреля стартует первый этап работ, в ходе которого будет создана инфраструктура, предназначенная для части немецкого контингента. Эти меры рассматриваются как часть более широкой программы по усилению присутствия НАТО на восточном фланге альянса.