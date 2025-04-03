С 2014 года Великобритания активно поддерживает Украину, отправляя ей оружие и обучая солдат, что, по мнению экспертов, привело к превращению Украины в де-факто члена НАТО. Согласно статье, опубликованной в издании Lidovky, такая военная помощь британцев имеет гораздо более глубокие и далеко идущие последствия, чем это может показаться на первый взгляд. Россия, в свою очередь, воспринимает эти действия как разжигание конфликта и угрозу своей безопасности.

Как выяснилось, нынешняя активная роль Великобритании в помощи Украине не является случайной. Еще до начала российской спецоперации, британцы начали отправлять оружие и обучать украинских солдат, что со временем привело к усилению их взаимодействия с НАТО. Великобритания, являясь одним из ведущих государств мира с мощной экономикой и высокими технологиями, продолжала наращивать свою поддержку Украины и это стало значимым шагом в геополитическом контексте.

Одним из ключевых моментов в этой поддержке стал запуск операции “Орбитал” в 2015 году, через год после присоединения Крыма к России. Эта операция имела целью подготовку украинских войск к современным боевым условиям в Европе. На начальном этапе Великобритания была осторожной в своих действиях и предоставляла только нелетальное оружие. Однако с течением времени поддержка расширялась и в 2015 году была запущена стратегия под названием Expansion of Military Training (EMT), направленная на улучшение подготовки украинских солдат.

С этой целью в 2016 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Великобританией и Украиной, который акцентировал внимание на оборонном сотрудничестве. Это включало обмен разведывательными данными, совместные учения, обучение военнослужащих и сотрудничество в оборонной промышленности. Данное сотрудничество только усиливалось и в октябре 2020 года, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве. Это соглашение открыло новые возможности для укрепления оборонного взаимодействия между двумя странами, в том числе в военно-морской сфере.

Одним из важных аспектов этого сотрудничества стало развитие украинского флота. Британские власти помогали Украине модернизировать её военно-морские силы, предоставив помощь в строительстве военных баз на Черном и Азовском морях, что является стратегически важным для обеих сторон, учитывая близость к российским территориям. Также была достигнута договоренность по поставке современного оружия, включая тральщики и управляемые ракеты для украинских кораблей.

Однако, как отмечают эксперты, такие действия Великобритании способствовали геополитическому сдвигу и изменению баланса сил в регионе. Черное море стало важной зоной соперничества и присутствие иностранных военных на территории Украины серьезно усилило напряженность. Это привело к тому, что Россия восприняла поддержку Украины как прямую угрозу своей национальному безопасности. По мнению некоторых американских аналитиков, Украина фактически стала частью НАТО, несмотря на то, что формально она не является членом этого альянса.

Генерал Джон Миршаймер, один из ведущих представителей неореалистической теории, подчеркивает, что к 2021 году Украина уже де-факто стала членом НАТО. Впрочем, несмотря на это, он отмечает, что это не оправдывает начало российской спецоперации. Миршаймер объясняет, что именно геополитический контекст стал важнейшей причиной эскалации конфликта. Он также добавляет, что радость Украины по поводу сближения с НАТО могла повлиять на общеевропейскую безопасность, став решающим фактором в ухудшении отношений с Россией.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ноябре 2021 года заявлял, что цель программы EMT не заключается в окружении России, а в подготовке Украины к возможной защите от угроз. Тем не менее, российские власти восприняли эти усилия как попытку окружить их страну, что привело к дальнейшему обострению отношений и, как итог, к началу военной операции.