Китайский автопроизводитель XPENG готовится покорять Европу – с 7 по 13 апреля компания представит свои новинки на Миланской неделе дизайна. Выставка под названием «XPENG: #FUTUREMOBILITY» станет площадкой для демонстрации передовых технологий в области электромобильности.

Гвоздём программы станут два концепта: обновлённый интеллектуальный седан P7+ и футуристический летающий электромобиль X2 Aerhot, уже отмеченный престижной наградой China Excellent Industrial Design Award. Но компания делает ставку не только на эффектные прототипы – для итальянского рынка подготовлены три серийные модели: практичный P5, спортивный P7 и универсальный кроссовер-купе G6. Первые поставки ожидаются уже в ближайшие месяцы.

Для продвижения на европейском рынке XPENG создала дистрибьюторскую компанию ATflow, которая совместно с Autotorino развернёт сеть из 70 дилерских центров до конца 2024 года. Этот шаг демонстрирует амбиции китайского бренда в условиях обострившейся конкуренции на рынке электромобилей.

Эксперты отмечают стратегически важный выбор Италии для европейского дебюта – страна становится тестовой площадкой перед масштабной экспансией XPENG в регионе. Успех на одном из самых требовательных автомобильных рынков может открыть китайской марке путь к лидерству в премиальном сегменте электромобилей.