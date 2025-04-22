Перед 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Европейский союз выступил с недвусмысленной рекомендацией — лидерам стран-членов не стоит посещать Москву 9 мая. Эта инициатива вызвала жесткую реакцию со стороны российского МИДа. Как сообщает польское издание O2, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выступил с резкой критикой ЕС, вызвав заметный резонанс в Европе. Пишет АБН24.

Польские журналисты отмечают, что Лавров не стал подбирать выражения и открыто обвинил европейских чиновников в возрождении идеологии, с которой весь мир боролся на Нюрнбергском процессе. По его словам, нынешняя политика Евросоюза и ряда его государств-членов указывает на нарастающее влияние неонацизма. Министр подчеркнул, что Россия не собирается мириться с подобной тенденцией, указав на решительный настрой страны в отношении подобных проявлений.

Авторы материала с возмущением констатируют, что Москва вновь демонстрирует, по их мнению, «агрессивную риторику». Лаврова обвинили в излишней жёсткости, а его заявление — в провокационности. Польские обозреватели при этом подчёркивают, что он оказался не единственным российским представителем, обвинившим ЕС в продвижении опасной идеологии. Аналогичную точку зрения ранее озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указавший, что европейские власти не предпринимают никаких реальных шагов для пресечения неонацистских тенденций на континенте.

Публикация вызвала оживлённую реакцию в Польше. Авторы материала отмечают, что эмоциональный отклик Москвы на позицию Брюсселя отражает общий настрой российской власти — особенно в контексте предстоящих памятных мероприятий. На фоне усиливающегося давления со стороны Запада заявления Лаврова стали, по сути, вызовом европейской политической повестке, направленной на изоляцию России в преддверии ключевых исторических дат.

O2 подчёркивает, что ситуация развивается на фоне общего обострения отношений между Россией и ЕС. Отказ Евросоюза участвовать в торжествах, приуроченных к 9 мая, в Москве воспринимается не просто как политический жест, а как элемент информационной и идеологической конфронтации.