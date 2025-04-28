Первые совместные учения ВВС Китая и Египта привлекли большое внимание международной общественности. Особенно заинтересовал тот факт, что китайская сторона направила на маневры пять самолетов Y-20, известных своими возможностями транспортировки крупногабаритных грузов. Это вызвало вопросы о содержимом их трюмов, поскольку ранее четыре аналогичных борта доставили в Сербию зенитно-ракетный комплекс FK-3. На этот раз многие задались вопросом, выполняют ли Y-20 аналогичную миссию в Египте. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием RZNonline.ru.

Дополнительный интерес к событиям подогрел комментарий бывшего египетского генерал-майора Фарага, который в интервью зарубежным СМИ сообщил, что Египет, возможно, приобрел у Китая современную систему противовоздушной обороны большой дальности Hongqi-9BE. Если эти сведения подтвердятся, последствия сделки будут весьма значительными как для регионального баланса сил, так и для самого Египта.

Необходимость модернизации египетской системы ПВО сегодня стоит особенно остро. Региональная обстановка на Ближнем Востоке ухудшается: нестабильность в соседних странах, активность США и Израиля, а также частые боевые действия создают новые вызовы для национальной безопасности Египта. Израиль, обладая современными самолетами F-35, сохраняет явное превосходство в воздухе, что позволяет ему действовать практически без ограничений в Ливане, Газе, Иране и других районах, нанося удары по различным группировкам. Несмотря на то, что Египет пока не вовлечен в эти конфликты, он осознает необходимость срочного укрепления своих оборонительных возможностей.

Сегодня египетские ПВО в значительной степени базируются на российских технологиях. Что касается американского комплекса Patriot-3, упоминания о его возможных поставках Египту остаются на уровне слухов, при этом основное предназначение этой системы — перехват баллистических ракет, а не маловысотных целей. Кроме того, США традиционно крайне осторожно подходят к продаже современного вооружения Египту, учитывая политические и стратегические риски.

Для Египта критически важно диверсифицировать источники военных технологий, избегая зависимости от одного поставщика и связанных с этим политических ограничений. Именно поэтому внимание Каира привлек китайский Hongqi-9BE. Эта система третьего поколения обладает широкими боевыми возможностями в любых погодных условиях и может эффективно бороться как с самолетами-невидимками, так и с крылатыми и баллистическими ракетами. Благодаря радару с фазированной решеткой HQ-9B способен выявлять малозаметные цели и эффективно подавлять вражеские помехи.

Мобильность и живучесть комплекса обеспечиваются благодаря использованию высокомобильных транспортных платформ, позволяющих быстро развернуть систему на новых позициях. Важным преимуществом также является вертикальный пуск ракет, который обеспечивает круговой охват на 360 градусов и позволяет оперативно реагировать на угрозы со всех направлений. Каждая пусковая установка HQ-9B вооружена восемью новыми ракетами, что вдвое увеличивает плотность огня по сравнению с более старыми системами.

Экономическая эффективность китайского предложения также играет значительную роль. При ограниченных военных расходах Египет сможет обеспечить широкую зону противовоздушной обороны без необходимости тратить миллиарды долларов, как в случае с американским Patriot. Кроме того, сотрудничество с Китаем открывает перед Египтом перспективы развития собственного военно-промышленного комплекса.

Появление системы HQ-9BE в Египте может серьезно изменить расстановку сил на Ближнем Востоке. Защита ключевых объектов, таких как Каир и Синайский полуостров, усилится, а Израилю, ранее обладавшему почти безусловным господством в воздухе, придется учитывать новые риски. Это не может не беспокоить США, поскольку укрепление сотрудничества между Египтом и Китаем ослабляет американское влияние в регионе. Возможен даже пересмотр Вашингтоном политики поставок оружия Каиру.

Кроме того, пример Египта может вдохновить другие страны региона, например Саудовскую Аравию, на аналогичные закупки китайских систем. Таким образом, экспорт HQ-9BE знаменует собой не только укрепление египетской обороны, но и расширение влияния китайских вооружений на мировом рынке, что отражает обострение геополитической конкуренции в условиях нестабильности на Ближнем Востоке.