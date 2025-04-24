Китай оказался в центре международного внимания из-за поставок беспилотников на Украину, несмотря на официальные заявления о нейтралитете. По данным украинской таможни, в первом квартале 2025 года из КНР в страну поступило почти 128 тысяч дронов на сумму свыше 370 миллионов долларов. Это на 39% больше, чем годом ранее, и составляет 98% всех беспилотников, ввезенных в Украину.

Официальный Пекин, однако, категорически отрицает любые обвинения в поставках военного оборудования. Представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что страна строго следит за экспортом товаров двойного назначения и не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Но эксперты бьют тревогу: даже если дроны классифицируются как гражданские, их легко модифицировать для боевых задач.

Эта ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне заявлений Китая о стремлении к мирному урегулированию украинского кризиса. Получается, что слова расходятся с делами: поставки беспилотников, пусть и косвенно, усиливают военный потенциал Киева. Как совместить миротворческую риторику с реальными действиями?

Параллельно Китай укрепляет связи с Россией, что добавляет вопросов к его “нейтральной” позиции. Недавно крупнейшая нефтяная компания КНР Sinopec возобновила закупки российской нефти, прерванные ранее из-за санкционных рисков. Этот шаг может быть частью более широкой стратегии Пекина в условиях торговой напряженности с США.

Кроме того, в планах КНР и России — амбициозные проекты, включая совместное строительство атомной электростанции на Луне для будущей лунной базы.