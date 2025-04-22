По сообщению CCTV News, власти Тайваньской Демократической прогрессивной партии и силы, выступающие за «независимость» острова, вступили в прямое взаимодействие с зарубежными партнёрами, преследуя цель провокаций в Тайваньском проливе. В Пекине считают, что именно эти действия лежат в основе обострения обстановки в регионе. Китайские власти подчёркивают, что обладают политической волей, уверенностью и достаточными ресурсами для противодействия любым попыткам отделения Тайваня и намерены решительно отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

С 1 апреля Восточный театр военных действий Народно-освободительной армии Китая проводит масштабные совместные учения. В манёврах участвуют армейские подразделения, силы флота, авиация и ракетные войска. Учения проходят сразу в нескольких стратегических районах: в северной, южной и восточной частях вокруг Тайваня, а также в акваториях у островов Цзиньмэнь, Мацзу и Дунъин. Основной акцент сделан на боевое патрулирование, контроль морского и воздушного пространства, отработку ударов и блокирование важных направлений. По заявлению представителя командования полковника Ши И, эти действия нацелены на проверку реальной боевой готовности войск.

Многочисленные фрегаты ВМС быстро вышли в заданные зоны, организовав морское кольцо вокруг острова, а в воздух были подняты десятки истребителей, которые выполняли патрулирование и тактические действия при поддержке разведки. Все силы работали на отработку слаженных ударов и контроля над прибрежными и островными районами.

На фоне манёвров китайская сторона резко отреагировала на заявления руководства филиппинских вооружённых сил. Начальник штаба Браунер отметил, что в случае эскалации в Тайваньском проливе армия Филиппин может расширить масштабы операций под предлогом спасения своих граждан, находящихся на Тайване. С ответом выступил представитель Китая Го Цзякунь. Он подчеркнул, что вопрос Тайваня является исключительно внутренним делом Китая, вмешательство извне недопустимо, а подобные заявления со стороны филиппинских официальных лиц ведут к эскалации и могут иметь опасные последствия.

Го Цзякунь призвал Манилу не провоцировать ситуацию и не подыгрывать внешним силам. Он напомнил, что те, кто играет с огнём, рано или поздно обжигаются. По его словам, подобная риторика вредит не только отношениям между странами, но и снижает уровень доверия и возможности для сотрудничества.

Эксперты Китайского института международных исследований считают, что действия Филиппин направлены на выполнение стратегических задач США в регионе и связаны с попытками расширения политического пространства для сторонников «независимости Тайваня». Пекин продолжает подчёркивать: любые спекуляции на тайваньской теме приведут к усилению военного давления со стороны КНР, поскольку национальное воссоединение остаётся неизменной целью.