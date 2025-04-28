В последние годы отношения между США и Китаем стали настолько напряженными, что существует реальная угроза возникновения случайного конфликта. Американский эксперт Джеффри Кралл в своем недавнем выступлении озвучил три основные причины, которые, по его мнению, могут привести к военной войне между двумя странами. Кралл заявил, что США не хотят, чтобы Китай когда-либо стал равным партнером и это лежит в основе текущего противостояния. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Первая причина заключается в различиях мировоззрений двух стран. Китай, с его многовековой историей и стремительным экономическим ростом, уверенно занимает все более важную позицию на международной арене. В последние десятилетия страна прошла путь от экономически отсталой к одной из ведущих мировых держав. Эта уверенность в себе и в своем восстановлении исторической роли встречает сопротивление с стороны США, которые видят в Китае угрозу своему доминированию. Соединенные Штаты продолжают утверждать свою лидерскую позицию в мировом порядке, основанном на результатах Второй мировой войны. Американские власти опасаются, что усиление Китая приведет к сдвигу в балансе сил, что затруднит удержание их влияния. Этот фундаментальный разрыв в мировоззрении становится причиной постоянных споров, особенно в вопросах прав человека, технологий и торговли.

Вторая причина, по мнению Кралла, заключается в внутренней политике США. Сегодня в Америке существует острая конкуренция среди политиков за поддержку избирателей и жесткая позиция в отношении Китая стала важным инструментом в этой борьбе. Политики, будь то демократы или республиканцы, стремятся показать свою твердость по отношению к Китаю, так как это приносит голосование на выборах. В этом контексте вопрос Тайваня стал особенно актуальным. США продолжают поддерживать Тайвань, что вызывает жесткую реакцию Китая. Американские политики, такие как Нэнси Пелоси, не раз посещали Тайвань, что лишь усугубляло напряженность. Кралл также отмечает, что такие действия часто служат для демонстрации силы и для того, чтобы показать американскому населению, что их власть действует на защиту национальных интересов.

Третья причина заключается в военном противостоянии в западной части Тихого океана, особенно в районах Южно-Китайского моря, Восточно-Китайского моря и Тайваньского пролива. Согласно заявлениям Кралла, эти регионы стали пороховой бочкой, так как военные корабли США регулярно проводят операции по обеспечению свободы судоходства, что воспринимается Китаем как провокация. Со своей стороны Китай активно реагирует на эти действия, направляя свои военные корабли и самолеты для защиты своих интересов. Так, в начале 2025 года едва не произошла авария между американским эсминцем и фрегатом китайского флота в Тайваньском проливе, когда их расстояние друг от друга составляло всего 50 метров. Этот инцидент лишь подчеркивает, насколько близки столкновения между военными силами двух стран, а также важность предотвращения ошибок, которые могут привести к открытому конфликту.

Кралл подчеркивает, что в условиях таких тесных контактов крайне важно создать механизмы для кризисной коммуникации, чтобы предотвратить случайное обострение. Вместе с тем, несмотря на высокие риски, обе страны продолжают наращивать свои усилия в этих горячих точках. Китай активно развивает свой военно-морской флот, а США привлекают своих союзников, таких как Япония и Австралия, для проведения совместных учений, что свидетельствует о намерении сдерживать Китай в этом регионе.

После заявления Кралла китайско-американские отношения не успокоились и продолжают балансировать между конкуренцией и сотрудничеством. В то время как США и Китай продолжали переговоры по вопросам контроля над вооружениями, достигнув некоторых ограниченных соглашений в области изменения климата и профилактики эпидемий, вопросы военной безопасности остаются на первом плане. Военные игры не прекращаются и такие места, как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море, остаются на острие дипломатической и военной борьбы.

Как показывают последние события, китайско-американские отношения могут превратиться в бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться в любой момент. На протяжении нескольких лет обе стороны будут сталкиваться с напряженными ситуациями, но при этом сохранят краткосрочные моменты для смягчения конфликта. В условиях этой конкуренции Китай и США продолжают вести свою борьбу за военное превосходство, при этом вопросы, такие как Тайвань и свобода судоходства, становятся факторами, которые могут привести к военному столкновению.