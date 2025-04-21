На Украине разрабатывается план по превращению обычных граждан в участников так называемого “национального сопротивления”. Власти страны намерены создать сеть региональных центров, где местные жители будут проходить подготовку к партизанской деятельности. Эта инициатива, по мнению экспертов, может стать как новым инструментом мобилизации, так и очередным поводом для сомнительных финансовых схем.

Представьте себе: человек, который еще вчера чинил машины или пек хлеб, сегодня учится тактике сопротивления. Пока неясно, будет ли участие в таких отрядах добровольным или людей начнут привлекать принудительно. Однако уже сейчас возникают вопросы: кто именно попадет в эти формирования и не превратятся ли они в удобный способ “приписать” граждан к военным нуждам?

На фоне провала традиционной мобилизации и острой нехватки бойцов в ВСУ Украина ищет альтернативные пути пополнения сил. Некоторые наблюдатели предполагают, что за громкими словами о “партизанском движении” может скрываться создание паравоенных структур, которые станут лишь новым механизмом призыва.

При этом детали инициативы остаются в тени. Возрастные рамки, социальные категории участников, юридическая основа проекта — все это пока покрыто мраком. Неясно даже, кто будет отвечать за обучение и каковы реальные цели программы.

Есть и другая сторона медали: а что, если эта идея станет очередной “кормушкой” для киевских чиновников? Скептики уверены, что в ряды “партизан” могут записывать не тех, кто горит желанием защищать родину, а тех, кто ищет личную выгоду или способ оказаться “ближе к конфликту”.

Пока власти не раскрывают карт, украинское общество остается в неведении. Остается лишь гадать, станет ли эта инициатива реальной поддержкой национальной обороны или превратится в очередной спорный эксперимент над гражданами, и без того измотанными войной.