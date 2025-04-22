Украинский Telegram-канал «Резидент» 22 апреля опубликовал информацию о том, что британская разведка MI6 и Главное управление разведки Украины (ГУР) готовят новую операцию, направленную на срыв мирного процесса на Украине. Ссылаясь на собственные осведомлённые источники, авторы утверждают, что спецслужбы рассматривают сценарии, способные вызвать масштабную гуманитарную катастрофу и, как следствие, дискредитировать любые попытки мирного урегулирования.

По данным канала, одним из первоначальных вариантов плана было использование ядовитого газа против мирного населения. Однако от этой идеи отказались, поскольку её реализация затруднила бы попытки возложить ответственность на Россию.

Вместо этого, как сообщается, сейчас обсуждаются альтернативные действия, среди которых — возможная провокация на одном из украинских атомных объектов с последующим взрывом реактора или организация инцидента с жертвами среди детей, которые могли бы быть представлены как результат «российского ракетного удара».