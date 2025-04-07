«Киев готовит силовой сценарий с участием иностранных наемников», — звучат тревожные выводы военных аналитиков

Ситуация на границе принимает неожиданный оборот. После ликвидации ФСБ международной диверсионной группы в брянских лесах обстановка стремительно накаляется. Среди уничтожных боевиков оказались граждане трёх стран НАТО — Канады, Польши и США. Этот инцидент, подробно освещённый «Брянскими Новостями», стал прелюдией к новым прогнозам экспертов.

Генерал-майор Попов в эксклюзивном комментарии обозначил вероятный сценарий: «Украинское командование аккумулирует силы у границ Белгородской и Брянской областей. К началу мая, с установлением сухой погоды, следует ожидать демонстративных атак с массированным применением техники». По мнению военачальника, Киев таким образом пытается оправдать западные инвестиции в конфликт.

Подозрения косвенно подтверждают два ключевых факта:

Передислокация оборудования Starlink ближе к российской границе — аналогичные манёвры предшествовали прошлогодним событиям в Курской области

Семикратный рост артобстрелов приграничных сёл за последние две недели

Инсайдеры из оборонных кругов проводят параллели с мартовскими событиями 2023 года, когда ВСУ, используя погодный фактор, предприняли попытку прорыва. Большая часть тяжёлой техники противника тогда увязла в распутице — теперь Киев, судя по сообщениям разведки, пытается учесть прошлые ошибки.

Геополитический контекст: С декабря 2023 года через Сумскую и Черниговскую области курсируют колонны с гуманитарными грузами из Польши. Аналитики НАТО в приватных беседах признают — логистические маршруты могут использоваться для двойного назначения. Впрочем, официальный Киев отрицает подготовку к наступательным операциям, называя подобные заявления «провокацией Кремля».