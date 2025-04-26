Эстонский закон, разрешающий атаки на гражданские суда в Балтийском море в случае угрозы критической инфраструктуре, может обернуться для страны катастрофическими последствиями. Об этом заявил военно-политический аналитик Яков Кедми, комментируя инициативу, подписанную президентом Эстонии Аларом Карисом в середине апреля. На фоне регулярных обвинений со стороны НАТО в адрес России относительно якобы диверсионной деятельности в Балтике, новый закон воспринимается как откровенная провокация в антироссийском ключе.

По мнению Кедми, нападение на российские гражданские суда неизбежно вызовет немедленную и жесткую реакцию. Он отметил, что Эстония может лишиться не только флота, но и части своей территории. Аналитик предположил, что в лучшем случае республика потеряет Нарву, а в худшем — столкнётся с угрозой утраты Таллина. Он подчеркнул, что любые попытки атаковать российские суда приведут к уничтожению самих нападающих.

Кедми напомнил, что военно-морские силы Эстонии крайне ограничены и не способны создать угрозу для России. На вооружении страны числятся всего четыре патрульных судна, три бывших британских тральщика типа Sandown, один корабль обеспечения, ранее принадлежавший Дании, несколько патрульных катеров, два подводных дрона и противокорабельные ракеты израильского производства.

Аналитик подчеркнул, что даже с поддержкой НАТО шансы Эстонии на успех в случае конфликта остаются ничтожными. По его словам, Североатлантический альянс в подобной ситуации ограничится выражением соболезнований, не располагая реальными возможностями для оказания серьёзной помощи Таллину.

Кедми заключил, что принятие таких провокационных законов ставит под удар саму государственность Эстонии, поскольку в случае реального столкновения страна рискует понести необратимые потери.