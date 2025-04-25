Калифорния ворвалась в топ мировых экономик, заняв четвертое место по объему ВВП. С показателем в 4,1 триллиона долларов штат обошел Японию, чей номинальный ВВП остановился на отметке 4,02 триллиона. Теперь впереди Калифорнии только гиганты — США в целом, Китай и Германия.

Эти впечатляющие цифры стали известны благодаря свежим данным Международного валютного фонда и статистики Бюро экономического анализа США. За последний год экономика штата рванула вперед на 6%, а средний рост с 2021 по 2024 годы составил 7,5%. Для сравнения, даже крупнейшие экономики мира не могут похвастаться такой скоростью.

Если взглянуть на Калифорнию глазами инвесторов, причина успеха очевидна. Штат давно стал магнитом для технологических компаний и новаторов, а его открытость глобальным рынкам только подстегивает развитие. Здесь, в Кремниевой долине и за ее пределами, идеи превращаются в миллиарды быстрее, чем где-либо.

Губернатор Гэвин Ньюсом не скрывает гордости за достижения региона. Он подчеркивает, что экономический подъем — это результат грамотной политики и привлекательного бизнес-климата. Но есть и ложка дегтя: Ньюсом предупреждает, что федеральные пошлины могут подставить подножку даже такому крепкому игроку, как Калифорния.

Что дальше? Власти штата настроены не сбавлять обороты. Они намерены и дальше делать ставку на инновации и интеграцию в мировую экономику, несмотря на возможные вызовы со стороны Вашингтона.

Для простых жителей Калифорнии эти цифры — не просто статистика. Рост ВВП означает новые рабочие места, развитие инфраструктуры и шанс на более высокий уровень жизни. Однако остается вопрос: смогут ли все слои населения почувствовать на себе этот экономический бум?

Пока Калифорния продолжает мчаться вперед, экономисты следят за каждым ее шагом. Ведь если штат сохранит такие темпы, он может стать не просто региональной, а глобальной экономической силой, с которой придется считаться всем.