Почему стоит начать с саморефлексии?
SWOT-анализ — не просто инструмент для бизнеса. Это ваш личный компас, который помогает понять, куда двигаться, на что опереться и чего остерегаться. Первый шаг — честный разговор с собой. Выделите время, отключите уведомления на телефоне и ответьте на вопрос: «Где я сейчас нахожусь?»
«Самый сложный клиент — это вы сами. Будьте жестким, но справедливым критиком», — советует коуч Мария Семёнова.
Сильные стороны: как найти свои суперсилы
Сильные стороны — это не только профессиональные навыки. Сюда входят личные качества, связи, ресурсы и даже привычки. Задайте себе:
- Что у меня получается лучше, чем у других?
- Какие достижения вызывают гордость?
- За что меня чаще всего благодарят?
Пример: Если вы легко находите общий язык с незнакомцами, это может быть силой для карьеры в продажах или публичных выступлений.
Слабые места: превращаем «минусы» в трамплин
Здесь важно избегать самоуничижения. Речь не о том, чтобы перечислить недостатки, а чтобы найти зоны роста. Спросите:
- Какие задачи вызывают у меня стресс?
- Где я завишу от других?
- Что мешает мне достигать целей?
Допустим, вы прокрастинируете. Это слабость, но ее можно превратить в систему: использовать тайм-трекеры или делегировать рутину.
Возможности: где спрятаны «двери»?
Возможности часто находятся вне зоны комфорта. Ищите их в:
- Трендах вашей отрасли (например, переход на удалённую работу).
- Нетворкинге («Знакомый предложил сотрудничество»).
- Личном развитии (курсы, стажировки, переезд).
Лайфхак: Подпишитесь на рассылки лидеров мнений в вашей сфере. Их идеи могут стать вашими возможностями.
Угрозы: как предсказать «шторм»
Угрозы — это внешние факторы, которые могут помешать вашим планам. Их сложнее контролировать, но можно подготовиться. Анализируйте:
- Изменения в законодательстве (например, новые налоги для фрилансеров).
- Конкуренцию (появление молодых специалистов).
- Технологии (искусственный интеллект заменяет рутинные задачи).
«Угроза становится проблемой только если вы ее игнорируете», — отмечает предприниматель Артём Ворошилов.
Соберите пазл: как связать все элементы
Теперь объедините данные в таблицу из четырёх квадрантов. Сопоставьте:
- Сильные стороны + Возможности — как использовать преимущества для роста.
- Слабые стороны + Угрозы — какие риски критичны и требуют срочных действий.
История успеха: Дизайнер Анна использовала свой навык быстрого обучения (сильная сторона),