Почему стоит начать с саморефлексии?

SWOT-анализ — не просто инструмент для бизнеса. Это ваш личный компас, который помогает понять, куда двигаться, на что опереться и чего остерегаться. Первый шаг — честный разговор с собой. Выделите время, отключите уведомления на телефоне и ответьте на вопрос: «Где я сейчас нахожусь?»

«Самый сложный клиент — это вы сами. Будьте жестким, но справедливым критиком», — советует коуч Мария Семёнова.

Сильные стороны: как найти свои суперсилы

Сильные стороны — это не только профессиональные навыки. Сюда входят личные качества, связи, ресурсы и даже привычки. Задайте себе:

Что у меня получается лучше, чем у других?

Какие достижения вызывают гордость?

За что меня чаще всего благодарят?

Пример: Если вы легко находите общий язык с незнакомцами, это может быть силой для карьеры в продажах или публичных выступлений.

Слабые места: превращаем «минусы» в трамплин

Здесь важно избегать самоуничижения. Речь не о том, чтобы перечислить недостатки, а чтобы найти зоны роста. Спросите:

Какие задачи вызывают у меня стресс? Где я завишу от других? Что мешает мне достигать целей?

Допустим, вы прокрастинируете. Это слабость, но ее можно превратить в систему: использовать тайм-трекеры или делегировать рутину.

Возможности: где спрятаны «двери»?

Возможности часто находятся вне зоны комфорта. Ищите их в:

Трендах вашей отрасли (например, переход на удалённую работу).

Нетворкинге («Знакомый предложил сотрудничество»).

Личном развитии (курсы, стажировки, переезд).

Лайфхак: Подпишитесь на рассылки лидеров мнений в вашей сфере. Их идеи могут стать вашими возможностями.

Угрозы: как предсказать «шторм»

Угрозы — это внешние факторы, которые могут помешать вашим планам. Их сложнее контролировать, но можно подготовиться. Анализируйте:

Изменения в законодательстве (например, новые налоги для фрилансеров).

Конкуренцию (появление молодых специалистов).

Технологии (искусственный интеллект заменяет рутинные задачи).

«Угроза становится проблемой только если вы ее игнорируете», — отмечает предприниматель Артём Ворошилов.

Соберите пазл: как связать все элементы

Теперь объедините данные в таблицу из четырёх квадрантов. Сопоставьте:

Сильные стороны + Возможности — как использовать преимущества для роста.

— как использовать преимущества для роста. Слабые стороны + Угрозы — какие риски критичны и требуют срочных действий.

История успеха: Дизайнер Анна использовала свой навык быстрого обучения (сильная сторона),