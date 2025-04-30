Умеешь планировать свой день или быстро находить общий язык с людьми? Поздравляю, в тебе уже спрятан менеджер маркетплейсов! По отзывам учеников, курсы Елены Гурзовой помогают раскрывать таланты и превращают их в профессию, которая приносит отличный доход. Елена — эксперт с большим личным опытом, которая научит, как заработать на Wildberries и Ozon, используя то, что ты уже умеешь. Готов открыть бизнес в e-commerce или сменить профессию? Если да, то тебе сюда!

Елена Гурзова верит в твой успех!

Подумай, организовывал ли ты хоть раз какое-либо мероприятие или координировал важный проект на работе? А может быть к тебе часто обращаются за советом друзья и коллеги? Это не просто бытовые мелочи — это навыки и особенности характера, которые делают тебя готовым к работе на маркетплейсах. Елена Гурзова уверена: каждый может стать менеджером маркетплейсов, если знает, как применить свои сильные стороны.

Она настоящий эксперт в мире онлайн-торговли, с миллионными оборотами на ведущих маркетплейсах. Елена знает, как устроен e-commerce изнутри, хотя начинала, как и многие, с офисной работы обычным маркетологом. Её школа «Навыки будущего» уже помогла тысячам людей найти себя в новой, современной и востребованной профессии. Отзывы о Елене Гурзовой говорят сами за себя: она берёт новичков за руку и ведёт к их первым заказам.

Как Елена Гурзова раскрывает твой потенциал

Курс Елены Гурзовой «Менеджер маркетплейсов» поможет тебе не только обрести новую профессию, но и наконец-то получить удовлетворение от собственной работы. Часто ли ты испытываешь его сейчас? Вот, что тебя ждет, если ты решишься сделать шаг к лучшей жизни:

Живые кейсы. Ты пробуешь себя в деле на реальных задачах: как вывести товар в топ на Ozon, как настроить рекламу на Wildberries. Это не теория, а работа, которую ты сразу можешь добавить в портфолио и показать потенциальным клиентам.

Ты пробуешь себя в деле на реальных задачах: как вывести товар в топ на Ozon, как настроить рекламу на Wildberries. Это не теория, а работа, которую ты сразу можешь добавить в портфолио и показать потенциальным клиентам. Индивидуальный подход. Елена предлагает учебный план, который разработан на собственном опыте. Ей выгодно обучить тебя как можно лучше — кто знает, возможно именно ты однажды будешь управлять ее магазином! Ну или решишь открыть свой — это не менее полезно для развития e-commerce, в которой работает и сама Елена.

Елена предлагает учебный план, который разработан на собственном опыте. Ей выгодно обучить тебя как можно лучше — кто знает, возможно именно ты однажды будешь управлять ее магазином! Ну или решишь открыть свой — это не менее полезно для развития e-commerce, в которой Реальная обратная связь. Застрял? В чате курса всегда есть поддержка, а также многочисленные вебинары и живые сессии, где разбираются как типовые ошибки, так и вопросы от участников.

Застрял? В чате курса всегда есть поддержка, а также многочисленные вебинары и живые сессии, где разбираются как типовые ошибки, так и вопросы от участников. Путеводитель по карьере. Ты сможешь найти себя сразу в нескольких областях и узнаешь, как искать заказы, запускать свой бизнес, работать с аналитикой или открыть в себе дизайнера, оформляя товар для продажи на маркетах.

Ты сможешь найти себя сразу в нескольких областях и узнаешь, как искать заказы, запускать свой бизнес, работать с аналитикой или открыть в себе дизайнера, оформляя товар для продажи на маркетах. Обновления в реальном времени. Маркетплейсы меняются, но опытный наставник всегда в курсе новинок. Ты научишься тому, что работает прямо сейчас, а после окончания курса будешь получать актуальные обновления пройденного учебного материала.

Топ курсов от Елены Гурзовой

Школа «Навыки будущего» Елены Гурзовой предлагает массу вариантов, чтобы зарабатывать онлайн, используя свои сильные стороны. Если «Менеджер маркетплейсов» не совсем твоё, вот краткий обзор других её топовых программ, которые помогут ворваться во фриланс:

Инфографика в Figma. Здесь ты научишься создавать иллюстрации для продажи товаров в бесплатном редакторе Figma. Средний чек за проект от 3 до10 тысяч рублей, а заказы всегда есть на Kwork и FL.ru.

Здесь ты научишься создавать иллюстрации для продажи товаров в бесплатном редакторе Figma. Средний чек за проект от 3 до10 тысяч рублей, а заказы всегда есть на Kwork и FL.ru. Продвижение на Авито. Этот курс научит тебя раскручивать товары и услуги на Авито. По данным площадки, активные менеджеры зарабатывают от 20 тысяч в месяц на подработке.

Этот курс научит тебя раскручивать товары и услуги на Авито. По данным площадки, активные менеджеры зарабатывают от 20 тысяч в месяц на подработке. Аналитика с Wildbox и MPStats. Здесь тебя ждет погружение в глубокую аналитику. Такие навыки ценятся высоко — гонорары за проект стартуют от 15 тысяч.

Здесь тебя ждет погружение в глубокую аналитику. Такие навыки ценятся высоко — гонорары за проект стартуют от 15 тысяч. Нейросети для работы. В этом курсе расскажут, как использовать бесплатные ИИ-инструменты для обработки данных. Это программа от Елены Гурзовой для тех, кто хочет быть на шаг впереди — нейросети экономят до 50% времени, по отзывам её учеников.

Каждый проект Елены Гурзовой — это практика с реальными задачами. Погрузись в любой из них и выбери новую профессию по душе. Ведь «Навыки будущего» у тебя уже есть!