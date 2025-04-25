Западное издание Army Recognition проанализировало применение российских самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» в связке с беспилотными летательными аппаратами.

По оценке издания, использование дронов для разведки и корректировки огня существенно повышает точность и оперативность работы этих крупнокалиберных артсистем.

В материале Army Recognition отмечается, что беспилотники используются для определения и передачи координат целей в режиме реального времени. Это позволяет расчетам САУ «Малка» быстро занимать позиции, наносить мощные удары и оперативно покидать огневую позицию до того, как противник успеет предпринять ответные действия.

Издание подчеркивает, что сочетание огневой мощи «Малки» с точным наведением, обеспечиваемым дронами, позволяет достигать высокой эффективности при поражении целей.

САУ 2С7М «Малка» имеет калибр 203 миллиметра и предназначена для поражения важных целей в тактической глубине обороны противника. Производство этой установки на гусеничном шасси началось в 1986 году. Осколочно-фугасный снаряд «Малки» содержит более 17 килограммов взрывчатого вещества.