Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro под руководством Александра Рыжинского выступил в европейской штаб-квартире Организации Объединенных Наций, исполнив советские песни военных лет.

Концерт состоялся в главном зале Дворца Наций и вызвал значительный интерес у публики. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Выступление, организованное постоянным представительством России при ООН в Женеве при участии «Русского дома» в Риме, прошло в зале, рассчитанном на 750 мест, который оказался переполненным.

В ходе часового концерта прозвучали известные композиции, включая “Синий платочек”, “Нам нужна одна победа”, “Смуглянка”, “На безымянной высоте”, “Эх, дороги” и другие. По завершении выступления зрители аплодировали стоя в течение нескольких минут, не отпуская артистов со сцены.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул важность проведения подобного мероприятия. Он отметил необходимость “донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле” в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особенно “на фоне искажений странами коллективного Запада роли России и СССР в победе над фашизмом”. По мнению Гатилова, большой интерес и высокая явка на концерт ярко продемонстрировали эффективность “мягкой силы”.

Генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов также отметил живой отклик у публики, включая посетителей, не являющихся гражданами России. “Эмоциональная энергия от концерта… отразилась и на них. Эти песни были для них в новинку, несколько человек сказали мне, что были поражены. Эти песни – высокое искусство, которое связывает народы”, – цитирует его слова ТАСС.

Руководитель ансамбля Александр Рыжинский рассказал, что коллектив активно гастролирует по России, а также бывает в Европе дважды в год. Он выразил удовлетворение тем, что каждый раз видит “полные залы” и “светлых людей”.