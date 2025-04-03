В случае возможных ударов Израиля и США по Ирану, военный эксперт Сергей Балмасов считает, что полноценной войны на Ближнем Востоке не произойдет. В беседе с НСН он отметил, что Иран не располагает достаточными военными возможностями, чтобы нанести значительный ущерб США. Даже если Иран решит нанести удары по Израилю, эти атаки не приведут к серьезным последствиям для Израиля. По его мнению, угрозы, исходящие от Ирана, ограничиваются локальными и символическими действиями, такими как возможные ракетные удары по американским базам или энергоснабжению в Европейском Союзе.

Балмасов также уточнил, что, несмотря на угрозы со стороны США и Израиля, Иран не способен добиться значительного военного успеха в ответ на удары. Его силы ограничены в возможностях дальнобойных ракет, таких как те, которые есть у Северной Кореи. По его мнению, Иран имеет лишь временные стратегические козыри, такие как угроза энергетической войны, например, с использованием нападений на танкеры, что создаст краткосрочные экономические проблемы, но не приведет к долгосрочным изменениям.

Кроме того, Балмасов подчеркивает, что, если Иран согласится на требования США и прекратит свою ядерную программу, это может привести к серьезным внутренним последствиям в стране. По его словам, в Иране существует значительная часть ультраконсервативных сил, включая представителей корпуса старо-исламской революции, которые могут жестко отреагировать на любой шаг, направленный на сдачу ядерной программы. В случае уступок США это может вызвать значительный внутренний раскол и привести к ухудшению положения самого режима.

Ситуация с Ираном продолжает оставаться на повестке дня и различные страны, включая США и Великобританию, активно следят за развитием событий. Балмасов добавил, что действия США в Иране могут быть частью более широких стратегических интересов, связанных с укреплением американской военной промышленности, особенно после потерь, понесенных в ходе поддержки Украины. В этом контексте ситуация с Ираном представляет собой важный элемент геополитической игры, в которой США стремятся обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, а Израиль играет ключевую роль в противостоянии с Ираном.

Однако, несмотря на нарастающее напряжение, Балмасов не считает, что вопрос о сносе иранского правительства стоит на повестке дня. Вместо этого речь идет о демонстративном давлении, направленном на то, чтобы заставить Иран пойти на уступки, без перехода к полномасштабной войне. Это часть психологической войны, цель которой — продемонстрировать силу и готовность к решительным действиям.