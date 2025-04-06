Трагедия на дороге повлияла на планы tech-гиганта

Внезапное возгорание электрокара SU7 во время тестового заезда обернулось не только человеческими жертвами, но и корпоративными последствиями для Xiaomi. Как стало известно журналистам, компания экстренно отменила анонс флагманского Redmi Turbo 4 Pro, первоначально запланированный на среду.

“Скорость в 116 км/ч, автоматическая система навигации и внезапное препятствие — это как сценарий голливудского триллера, только с реальными жертвами”, — комментирует ситуацию независимый автоэксперт.

Огненная ловушка: хронология событий

29 марта в провинции Аньхой автомобиль с тремя пассажирками врезался в водоналивной барьер во время объезда дорожных работ. По предварительным данным:

Активированная система NOA не распознала временные ограничения движения

временные ограничения движения Двери заблокировались после удара, осложнив эвакуацию

Локализация пожара заняла у спасателей 40 минут

Расследование ставит новые вопросы

Несмотря на официальные заверения Xiaomi о полной прозрачности, следователи до сих пор не получили полного доступа к обгоревшему шасси. Особое внимание уделяется:

Работе лидаров в зоне ремонтных работ Эффективности системы экстренного торможения Протоколам разблокировки дверей при ДТП

Контекст: Всего за неделю до этого в Германии полностью выгорел автосалон Tesla с семью электрокарами. Причины пожара не установлены, но инцидент вновь запустил дискуссии о безопасности аккумуляторов новых поколений.

Официальный представитель Xiaomi в беседе с журналистами подчеркнул: “Скорбим вместе с семьями погибших. Все технологические решения будут перепроверены — человеческие жизни важнее маркетинговых планов”. Новая дата презентации смартфона пока не объявлена.