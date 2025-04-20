В США назревает демографический вызов, который может изменить будущее страны. Число взрослых американцев, сознательно отказывающихся от детей, за последние 20 лет выросло в два раза: с 14% в 2002 году до 29% в 2023-м. Об этом говорят данные исследования Университета штата Мичиган, охватившего более 80 тысяч человек до 45 лет.

Если раньше большинство бездетных планировали обзавестись потомством (79% в начале 2000-х), то сегодня таких лишь 59%. Молодые люди, особенно в возрасте 23–24 лет, все чаще выбирают жизнь без детей. Среди них преобладают белые женщины из крупных городов, многие из которых имеют стабильную работу.

Эта тенденция уже отражается на статистике: в 2023 году уровень рождаемости в США упал до исторического минимума — всего 54,5 рождения на 1000 женщин детородного возраста. Число новорожденных сократилось до 3,6 миллиона, что на 3% меньше, чем годом ранее. Такие цифры заставляют задуматься о долгосрочных последствиях.

Илон Маск, известный своими громкими заявлениями, не раз называл падение рождаемости главной угрозой для человечества. По его словам, мир рискует столкнуться с нехваткой рабочих рук и социальным коллапсом. “Мы на грани вымирания”, — предупреждал миллиардер, чьи слова теперь находят подтверждение в статистике.

Однако не все эксперты разделяют апокалиптические прогнозы. Бывший представитель ООН Джозеф Чами считает, что глобально население планеты продолжает расти и достигнет пика лишь через несколько десятилетий. Проблема, по его мнению, актуальна только для развитых стран, где рождаемость действительно идет на спад.

Тем временем в США уже ощущаются первые последствия. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), снижение числа новорожденных усиливает давление на пенсионную систему и здравоохранение. Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, к 2031 году фонд Medicare может иссякнуть, а к 2035-му — и социальное страхование.

Для американского общества это не просто цифры, а сигнал к действию. Ведь за статистикой скрываются реальные вызовы: кто будет поддерживать экономику через 20–30 лет? И как страна справится с “кризисом нехватки населения”, который, по прогнозам, станет особенно острым к середине века?