Эстония объявила о намерении развернуть военную базу в Нарве, где планируется разместить более 200 военнослужащих, включая подразделения союзников по НАТО. Это решение вызвало неоднозначную реакцию — от насмешек до серьезных опасений. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала новость, задав риторический вопрос о необходимости подобного шага. Однако не исключено, что ситуация куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Пишет ЦарьГрад.

Научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов, возглавляющий отдел Прибалтики, в разговоре с «Первым русским» предупредил о реальных рисках для русского населения Нарвы, которое составляет подавляющее большинство в городе. По его словам, размещение эстонских военных в приграничной зоне может преследовать не столько оборонительные цели, сколько политические и даже репрессивные задачи.

Панкратов считает, что за военным присутствием стоит подготовка к возможным карательным операциям — зачистке жилых районов, обыскам, массовым проверкам и даже насильственным эвакуациям. Он указал, что речь идет не просто о двух сотнях военных, а о вооружённых людях с техникой, которые в случае объявления режима ЧС могут получить право на вмешательство в частную жизнь граждан — заходить в дома, проводить обыски, поддерживать действия полиции. Эксперт не исключил, что под предлогом правопорядка может начаться давление на русские семьи, вплоть до попыток изъятия детей.

Он также обратил внимание на усиливающееся давление на русскоязычное население Эстонии. По его словам, даже те, кто родился в стране, сталкиваются с дискриминацией, если имеют русскую фамилию. Жителей запугивают, унижают, ограничивают в правах, а за празднование 9 Мая или ношение георгиевской ленты можно оказаться за решеткой. Панкратов напомнил и о случаях смерти политзаключённых в тюрьмах, подчеркнув, что это не единичные инциденты, а элементы целенаправленной политики.

Он выразил уверенность, что Россия должна реагировать на происходящее. По его мнению, пора переходить от дипломатических выражений озабоченности к реальным шагам. Ответные меры могут быть асимметричными, но обязательно эффективными. Эксперт особо отметил, что на фоне роста товарооборота между Россией и Эстонией необходимо сделать так, чтобы русофобия стала для прибалтийских стран невыгодной и дорогостоящей.