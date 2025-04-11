ВСУ могут попытаться устроить массированный удар по российским позициям в День Победы 9 мая, заявил военный корреспондент Марат Хайруллин в комментарии для «ФедералПресс». По его словам, украинская армия регулярно прибегает к подобным действиям, приурочивая атаки к памятным датам, чтобы придать им максимальный резонанс.

Хайруллин напомнил, что подобная тактика уже применялась Киевом ранее. В частности, в сентябре 2023 года, в Единый день голосования в России, подразделения ВСУ предприняли попытку наступления под Авдеевкой, направив в район боевых действий целый батальон морской пехоты. Тогда украинские силы пытались захватить передовое село, однако понесли серьёзные потери в результате многодневных штурмовых действий, не добившись поставленных целей.

По мнению военкора, такая тактика не случайна — это уже стало отличительной чертой действий украинской стороны. Провокации в важные для России даты, будь то государственные праздники или дни голосования, используются как инструмент психологического давления и информационной атаки. «Это их почерк, это их стиль, они на это заточены. Что-то да будут делать», — подчеркнул Хайруллин, отметив, что подобной активности стоит ожидать и в ближайшие дни.

Он выразил уверенность, что накануне или в сам День Победы Киев попытается привлечь внимание громкой акцией или атакой, что соответствует ранее продемонстрированному поведению. Российская сторона, по словам военкора, осознаёт эту угрозу и готова к возможному развитию событий.