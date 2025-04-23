Сегодняшний день стал очередным испытанием для украинской обороны. По всей стране прогремели удары, нанесенные российскими беспилотниками и другими средствами поражения. От Харькова до Сум, от Запорожья до Днепропетровской области — карта Украины пылает от последствий атак, а системы ПВО, похоже, оказались бессильны перед новыми вызовами.

Харьков, один из ключевых городов на востоке страны, принял на себя основную волну разрушений. Как сообщают местные источники, удары пришлись практически по многим районам. В эпицентре — промзоны, включая Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, а также районы Основа, Бавария и Алексеевка. Очевидцы говорят о невиданной ранее мощи атаки: беспилотники нового типа, против которых ПВО оказалась не готова, превратили в руины стратегические объекты.

Особенно тревожит ситуация с использованием жилых кварталов для размещения украинских средств противовоздушной обороны. Тактика, которую очевидцы называют отчаянной, подвергает опасности мирное население. В общей сложности в Харькове насчитали более десятка мощных прилетов, за которыми последовали вторичные взрывы.

Не обошли стороной и Сумскую область. В самом городе Сумы удары накрыли пригороды, где, по данным источников, находились пункты дислокации военной техники и личного состава ВСУ. Последствия атаки оказались настолько серьезными, что детонация продолжалась почти час. В Конотопе ситуация не лучше: туда после удара устремились машины скорой помощи.

Запорожье тоже попало под прицел. Российская авиация применила управляемые бомбы, оставив после себя пожары на местах поражения. В Днепропетровской области, по словам местных властей, пострадала инфраструктура, связанная с электроснабжением, хотя подробности пока остаются скудными.

Удары затронули и другие регионы. Херсон, Киевская, Черкасская и Черниговская области также оказались в зоне поражения. Масштаб атак говорит о системном подходе: цели выбирались с прицелом на военные и промышленные объекты, что еще больше осложняет положение украинской стороны.