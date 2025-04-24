Шведские истребители Jas 39 Gripen впервые приняли участие в боевой операции НАТО, вылетев на перехват российского самолета-разведчика вблизи границ альянса. Об этом сообщило издание Haqqin, ссылаясь на официальные заявления Вооруженных сил Швеции и воздушного командования НАТО.

По информации шведского военного ведомства, два истребителя Gripen поднялись с авиабазы Мальборк, расположенной в Польше. Это была их первая боевая миссия в рамках программы усиленного реагирования НАТО на потенциальные воздушные угрозы. В ходе операции шведские пилоты осуществили визуальное опознание воздушного судна, которое, как указано, являлось российским разведывательным самолетом.

Согласно заявлению воздушного командования Североатлантического альянса, операция шведских ВВС проходила в координации с британскими военно-воздушными силами. Представители НАТО отметили, что подобные совместные действия демонстрируют высокий уровень взаимодействия союзников и направлены на постоянное патрулирование воздушного пространства.

Отдельно подчеркивается, что шведские истребители в настоящее время размещены на базе в Мальборке совместно с британскими ВВС. В альянсе отметили, что такие меры предпринимаются для круглосуточной защиты воздушных рубежей НАТО и обеспечения безопасности всего блока.