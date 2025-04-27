Депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал ход специальной военной операции на Украине в своём Telegram-канале. Он отметил, что в начале проведения СВО в 2022 году была допущена ошибка в оценке противника, которая привела к серьёзным последствиям. Однако, как подчеркнул генерал, из этой ситуации были сделаны необходимые выводы.

По словам Гурулева, с тех пор российская армия изменилась кардинально. Сегодня Вооружённые силы России представляют собой совершенно иную структуру: более сильную, уверенную и точную в действиях. Он обратил внимание на то, что российские подразделения ежедневно демонстрируют успехи на передовой, разрабатывают и успешно реализуют военные операции.

Генерал-лейтенант пояснил, что продвижение войск в зоне специальной военной операции происходит постоянно, хотя прорывы обороны противника не становятся ежедневным явлением. При этом он подчеркнул, что удары по позициям ВСУ наносятся обдуманно и с высокой точностью, что способствует системному ослаблению обороны украинских сил.

Гурулев также рассказал, что аналогичная тактика применялась во время освобождения Курской области. По его словам, перед активными действиями российские войска накапливают боезапас, ракетное вооружение и авиационные средства поражения, что позволяет действовать более эффективно и минимизировать потери.

В завершение генерал отметил, что сегодняшние успехи России на фронте — результат глубокой внутренней перестройки армии, которая стала заметно сильнее и точнее, что на практике приносит реальные плоды в ходе боевых действий.