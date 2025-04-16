Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о возможном участии военнослужащих КНДР в боевых действиях на направлениях Харькова и Сум. Об этом рассказал представитель украинской военной разведки Андрей Черняк в интервью японскому телеканалу NHK. При этом официального подтверждения от российских или северокорейских властей по поводу подобных обвинений не поступало.

По словам Черняка, украинская сторона фиксирует изменения в тактике, якобы применяемой северокорейскими бойцами. Он отметил, что речь идёт о действиях небольшими группами численностью по одному-два человека, в отличие от классических массовых наступлений. В ГУР считают, что таким образом иностранные военные проходят адаптацию к условиям современных боевых действий на стороне России.

Министерство обороны РФ не комментировало заявление украинской разведки. Также никакой официальной позиции по этому вопросу не озвучено со стороны Пхеньяна. Несмотря на то что подобные версии о присутствии иностранных специалистов в зоне конфликта уже не раз появлялись в прессе, никаких достоверных доказательств этому предъявлено не было.

Дополнительные обвинения в адрес КНДР прозвучали и от командира украинского разведывательного подразделения Дениса Ярославского. Он связал потери Вооружённых сил Украины в Курской области с действиями специалистов из Северной Кореи, заявив, что у тех имеются на вооружении современные средства радиоэлектронной борьбы. По его словам, именно применение РЭБ северокорейского производства стало причиной серьёзных проблем для украинских подразделений.