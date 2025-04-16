Решение Китая приостановить экспорт редкоземельных металлов поставило под угрозу оборонную промышленность США. Как сообщает китайское издание «Гуаньча», Пентагону до сих пор не удалось найти альтернативу критически важному китайскому сплаву, который используется при производстве американских истребителей F-35 и других образцов высокотехнологичного вооружения.

По данным Министерства обороны США, каждый военный самолет содержит около 900 фунтов компонентов, изготовленных с применением редкоземельных материалов. Они необходимы для работы систем аварийного электропитания, запуска двигателей, а также используются в приводе хвостовой части силовых установок высокоточных баллистических ракет. Кроме того, такие сплавы применяются в производстве электрических беспилотников, состоящих на вооружении Корпуса морской пехоты США.

В настоящий момент Китай контролирует порядка 90% мировой добычи редкоземельных металлов. Вашингтон выражает обеспокоенность в связи с введёнными Пекином экспортными ограничениями и предпринимает попытки убедить китайскую сторону пересмотреть принятые меры. В США опасаются не только усиления действующих ограничений, но и возможного полного запрета на экспорт, что может парализовать отдельные направления военного производства.

Попытки наладить собственную добычу редкоземельных металлов в США пока не дали ожидаемого результата. Ещё в период первого президентского срока Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий поддержку внутреннего производства. Однако единственный на территории страны рудник, находящийся в собственности компании MP Materials, лишь частично покрывает внутренние потребности. При этом значительная часть добытого сырья по-прежнему отправляется в Китай на переработку.

По оценкам американских экспертов, имеющихся в распоряжении США запасов хватит лишь на несколько месяцев полноценной работы. В сложившихся условиях Пентагон рассматривает нетрадиционные способы восполнения дефицита, включая добычу редкоземельных элементов с океанского дна. Однако реализация таких проектов требует времени и значительных финансовых вложений, тогда как потребность в стратегическом сырье уже сейчас достигла критического уровня.