Судебная тяжба между Министерством юстиции США и Google набирает обороты: власти требуют от корпорации продать браузер Chrome, утверждая, что это не нарушит его работу. Однако в Google уверены: отделение браузера от компании станет настоящей катастрофой для его функциональности. Об этом заявила Париса Табриз, генеральный менеджер Chrome, выступая в суде, сообщает Bloomberg.

Почему Google так упорно держится за Chrome? По словам представителей компании, секрет успеха браузера кроется в тесной интеграции с другими подразделениями корпорации. Функции вроде безопасного просмотра или предупреждений о взломе паролей работают только благодаря общей инфраструктуре Google. Разорвать эту связь, считают в компании, всё равно что пытаться вынуть сердце из живого организма — технически возможно, но с фатальными последствиями.

С другой стороны, эксперт Министерства юстиции, профессор Гарварда Джеймс Микенс, смотрит на ситуацию оптимистичнее. Он уверен, что Chrome вполне может продолжить существование под новым владельцем без потери ключевых возможностей. Микенс, к слову, уже не раз выступал в подобных делах, включая антимонопольный иск Epic Games против Google.

Интересный поворот в споре — связь Chrome с проектом Chromium, платформой с открытым исходным кодом, которую Google запустила много лет назад. Хотя в разработке участвуют и другие игроки, такие как Microsoft или Linux Foundation, вклад Google остаётся подавляющим. С 2015 года компания вложила сотни миллионов долларов и силы тысячи специалистов, обеспечив более 90% кода проекта. В Google подчёркивают: без их участия Chromium рискует потерять темпы развития.

Этот аргумент стал ещё одним камнем в огород требований властей. Представители корпорации прямо заявили: если Chrome перестанет быть частью Google, их мотивация поддерживать Chromium на прежнем уровне может угаснуть. А это, в свою очередь, ударит по всем, кто использует проект как основу для собственных разработок.

Пока суд продолжает разбираться в технических и юридических тонкостях, исход дела остаётся неясным. Но одно очевидно: Chrome для Google — не просто браузер, а важный элемент экосистемы, расставаться с которым компания не намерена без серьёзного боя.