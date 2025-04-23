Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом военной напряженности в Европе и подготовкой стран региона к возможному конфликту с Россией.

Его комментарий последовал за решением Эстонии разместить военную базу в Нарве, в непосредственной близости от российской границы.

“Не обращать внимания на подобные действия ни в коем разе нельзя. Для России это очередной вызов. В Европе раздувают в отношении нашей страны военный психоз. Увы, есть все основания полагать, что европейцы серьезно готовятся к войне с Россией, хотя Москва делает все, чтобы не допустить такого конфликта”, — заявил Соболев, чьи слова приводит “Ридус”.

Генерал предположил, что ключевую роль в нагнетании военной истерии играет Великобритания. Он подчеркнул, что размещение ракетных вооружений, например, в Нарве, существенно сократит время подлета до важнейших российских городов и стратегических объектов.

Соболев выразил сожаление по поводу агрессивной риторики и действий Эстонии и других стран Балтии в отношении России. Он напомнил, что в советский период Москва оказывала значительную поддержку этим республикам, способствуя развитию промышленности, образования, сельского хозяйства и сохранению их национальной культуры.