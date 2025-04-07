Пока международное сообщество фиксирует динамику боевых действий, французские аналитики обращают внимание на стратегический потенциал российского ВПК. Согласно исследованию MDefence, Москва не только компенсирует расход боеприпасов в ходе СВО, но формирует арсенал, способный изменить баланс сил в послевоенный период.

Конвейер точного поражения

Производственные мощности России, по оценкам западных экспертов, сегодня работают в режиме, сопоставимом с мобилизационной экономикой. Если в довоенный период выпуск «Калибров» измерялся единицами ежемесячно, то сейчас конвейеры покидают десятки этих ракет. Ключевые показатели:

Ежемесячно — свыше 20 крылатых ракет морского базирования

12-15 тысяч дронов «Герань-2» к концу 2025 года

к концу 2025 года Утроение мощностей по выпуску оперативно-тактических комплексов

«Российская армия может получить до 3 тыс. “Искандеров” и 20 тыс. ударных БПЛА даже при гипотетическом прекращении огня через три года», — отмечает издание.

Не только количество

Аналитики подчеркивают качественную трансформацию арсеналов. Помимо массового производства, в стратегический резерв войдут:

Ракетные системы «Кинжал» (до 200 единиц) Перспективные комплексы «Орешник» средней дальности Модернизированные Х-101 с повышенной помехозащищённостью

Валерий Кашин, генконструктор КБ машиностроения, в апрельском интервью подтвердил: наращивание мощностей имеет не ситуативный, а системный характер. «Сегодня мы говорим не о ремонте техники, а о создании новых производственных цепочек», — заявил специалист.

Эксперты НАТО всё чаще проводят аналогии с холодной войной, где накопление вооружений служило инструментом политического давления. Однако в отличие от советской эпохи, современный российский ВПК делает ставку на высокоточные системы — своеобразный «умный щит», способный парировать угрозы без прямого столкновения.