Российские войска продвигаются в районе города Торецк (украинское название — Дзержинск), где, по данным аналитиков DeepState, им удалось прорвать украинскую оборону сразу в нескольких населённых пунктах. Как сообщает издание “Фокус”, ВС РФ нащупали уязвимый участок и используют этот прорыв для развития наступления на юго-западном направлении.

Согласно поступающим данным, российским подразделениям за короткое время удалось войти в Пантелеймоновку, Валентиновку, а также практически полностью занять Сухую Балку. В настоящий момент начались штурмовые действия в сторону Романовки, что подтверждает стремление российских сил расширить зону контроля и усилить давление на украинскую оборону в этом районе.

Аналитики подчеркивают, что особенно важным является именно участок Пантелеймоновка – Валентиновка, где был зафиксирован значительный прорыв. Это открывает возможность для обхода позиций ВСУ с правого фланга в районе Торецка, включая обход оборонительных линий в районе Щербиновки. При этом оборона по линии Леонидовка – Петровка – Щербиновка пока продолжает держаться, хотя обстановка остаётся напряжённой.

Отмечается, что одной из возможных целей дальнейшего наступления может стать выход к Александро-Калиновому и Катериновке. Это, по мнению аналитиков, позволит овладеть логистическими узлами, обеспечивающими снабжение украинской группировки в Торецке. Ранее подобная тактика огневого контроля и охвата показала свою эффективность на других участках фронта, что делает её применимой и здесь.

Генеральный штаб ВСУ в своей сводке от 23 апреля сообщил о 13 атаках российских войск в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки. Это подтверждает активную фазу боевых действий и высокую интенсивность столкновений на данном участке фронта.

В тот же день стало известно, что российские силы установили контроль над селом Сухая Балка, водрузив флаг на здании местной школы. По данным украинской стороны, войска ВС РФ начали закрепляться на новых позициях, что указывает на намерение удерживать достигнутые рубежи и развивать наступление.