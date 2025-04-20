В пасхальное воскресенье, 20 апреля, жители Стокгольма были шокированы неожиданным зрелищем: над одной из оживленных дорог города, Эссингеледеном, появились три огромных баннера с изображением свастики. Этот символ, ассоциирующийся с нацистской идеологией, вызвал волну негодования среди горожан.

Один из свидетелей, пожелавший остаться анонимным, поделился своими эмоциями: «Когда я увидел эти красные полотнища, размахивающиеся на ветру, у меня просто перехватило дыхание. Это выглядело как удар в лицо, особенно в такой светлый праздник».

Инцидент произошел в утренние часы, когда многие семьи направлялись на пасхальные службы или прогулки. По словам очевидцев, флаги были размещены вдоль туннеля, привлекая внимание сотен проезжающих.

Полиция Стокгольма оперативно отреагировала на сообщения граждан. Как заявил представитель правоохранительных органов Матс Эрикссон, баннеры будут сняты в кратчайшие сроки. Однако личность или группа, стоящая за этим провокационным актом, пока остается неизвестной.

«Мы рассматриваем это как возможное подстрекательство к ненависти против определенной группы людей», — отметил Эрикссон. Правоохранители уже начали расследование, чтобы установить мотивы и привлечь виновных к ответственности.

Для многих шведов этот инцидент стал тревожным напоминанием о том, что символы ненависти могут неожиданно вторгаться в повседневную жизнь. В стране, где толерантность и равенство считаются основополагающими ценностями, такие акции вызывают особую боль.

Местные жители надеются, что полиция быстро разберется в ситуации, а подобные провокации не повторятся. Пока же городские власти призывают сохранять спокойствие и не поддаваться на попытки разжечь конфликт.