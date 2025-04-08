Американский истребитель F-16 был поднят в воздух для перехвата частного самолета, который оказался слишком близко к резиденции действующего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Инцидент произошел утром 4 апреля, в пятницу, и стал очередным эпизодом повышенного внимания к воздушному пространству над Палм-Бич, о чём сообщает издание Newsweek.

С января 2025 года, когда Дональд Трамп вновь официально занял пост президента США, резиденция в Мар-а-Лаго находится под круглосуточной охраной, включая защиту воздушного пространства. С этого момента американские военные фиксируют регулярные инциденты, связанные с проникновением гражданских воздушных судов в запретную зону. По данным ВВС США, с 20 января поступило более 20 сигналов о подобных нарушениях.

В пятничном случае истребитель, входящий в состав Объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), был направлен на перехват частного лайнера, не относящегося к коммерческой авиации. Самолет нарушил границы охраняемой зоны, и пилот F-16 прибег к тактике, известной в авиации как «удар головой». Этот маневр заключается в резком сближении и пересечении курса нарушителя, чтобы привлечь внимание его пилота.

Военные пояснили, что после выполнения маневра гражданский самолет немедленно изменил направление и покинул ограниченное воздушное пространство. На момент происшествия Дональд Трамп находился в резиденции и, по информации СМИ, проводил время на поле для гольфа.

Инциденты подобного рода считаются потенциальной угрозой, особенно когда речь идёт о воздушной зоне вокруг президента. Поэтому ВВС США и NORAD продолжают находиться в состоянии повышенной готовности в районе Палм-Бич.