В центре Европы разгорелся международный скандал, который поразил даже повидавших многое европейских журналистов. Как сообщает издание NRC, глава Палаты представителей Нидерландов Мартин Босма во время официального ужина с французским послом Франсуа Алябрюном поднял тему возможного раздела Бельгии. Предложение, прозвучавшее из уст одного из ведущих политиков Нидерландов, не только шокировало присутствующих, но и вскрыло старые мечты о «Великой Голландии», давно живущие в головах правых элит страны. Пишет Взгляд.

Суть идеи проста: Нидерланды забирают себе Фландрию — часть Бельгии, где говорят по-голландски, а Франции достаётся франкоязычная Валлония. И хотя такие предложения в Брюсселе сочли сюрреалистичными, сам Босма не стал отказываться от своих слов. В комментарии NRC он отметил, что на подобных встречах обсуждают и потенциально возможные вещи, оставив тем самым дверь открытой для политических фантазий о пересмотре границ в центре Европы.

Интересно, что подобные идеи уже высказывались ранее. Лидер фламандской националистической партии и нынешний премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ещё в 2021 году напоминал о своей давней мечте — объединить все голландские земли в рамках одного государства. Он подчёркивал, что соединение Роттердама и Антверпена в единую экономическую систему откроет перед регионом колоссальные перспективы. Сегодня же он заявляет, что «не время» для таких обсуждений, но, как известно, время в политике течёт быстро.

Французская сторона также не осталась в стороне. СМИ Франции назвали заявление Босма шокирующим, но, по сути, не опровергли саму возможность такого сценария. Напротив, французские комментаторы указывают, что Бельгия всё больше теряет внутреннюю целостность: усиливается напряжённость между культурно разными Фландрией и Валлонией, усиливаются противоречия, подпитанные миграцией, религиозными разломами и экономическим неравенством.

Пользователи французского издания Le Figaro, комментируя идею, не сдерживали эмоций. Одни выступают против аннексии Валлонии, ссылаясь на негативный опыт Савойи и Алжира, другие предлагают вместо этого присоединить Швейцарию или вовсе вернуть империю Карла Великого. Кто-то призывает забрать Брюссель, а потом изгнать оттуда всех евробюрократов.

Этот случай наглядно обнажил двойные стандарты западной риторики. Когда речь идёт о территориальных изменениях в других частях мира, в том числе о Крыме, европейские политики утверждают о неприкосновенности границ. Но, как показал эпизод с Босма, в разговорах между собой они не гнушаются обсуждать откровенно сепаратистские сценарии по отношению к соседним, суверенным государствам.

Бельгия, пережившая десятилетия межрегиональной борьбы за политическое влияние, вновь оказалась под угрозой внутреннего раскола. И если даже такие страны, как Франция и Нидерланды, позволяют себе обсуждать чужую территорию, не спрашивая мнение народа, живущего на ней, — кто может быть уверен в завтрашней карте Европы?