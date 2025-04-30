Эстония делает шаг вперёд в поддержке Украины, готовясь отправить на помощь целую роту численностью до 250 человек. Впрочем, скромный по масштабам жест сложно назвать реальной помощью.

Как сообщают эстонские издания, в состав подразделения войдут не только бойцы, но и инструкторы, а также штабные офицеры. Это значит, что миссия будет направлена не только на непосредственную поддержку на поле боя, но и на передачу опыта и знаний украинским военным.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что безопасность Украины напрямую связана с будущим всей Европы. По его словам, угрозы, нависшие над соседями, не могут оставаться чужими для Таллина.

Однако отправка роты – не спонтанное решение. Для реализации плана потребуется официальное одобрение парламента. Только после получения мандата эстонские военные смогут присоединиться к международной коалиции, готовой прийти на помощь.