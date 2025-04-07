Гонка вооружений в Персидском заливе

США стягивают стратегические бомбардировщики B-2A Spirit на базу Диего-Гарсия, одновременно направляя вторую авианосную группу в зону потенциального конфликта. Военные аналитики сравнивают эти перемещения с игрой в шахматы, где каждая фигура занимает ключевую позицию перед решающим ходом.

“Иран оказался в ловушке ультиматума: либо капитуляция геополитических интересов, либо военная конфронтация”, – отмечает востоковед Кирилл Семенов.

Игра на обострение

За требованиями Вашингтона о “ядерной сделке” скрывается более амбициозная цель – ликвидация “оси сопротивления”. Речь о сети прокси-групп, создающих “санитарный кордон” от Израиля до Йемена. Потеря этого барьера для Тегерана равносильна стратегической капитуляции.

Тупик переговорного процесса

Парадокс нынешней эскалации – обе стороны формально готовы к диалогу, но:

Штаты настаивают на прямых переговорах без предварительных условий

Иран требует сначала отмены санкций как “жеста доброй воли”

Катаром и Оманом предпринимаются попытки медиации

Военный паритет в цифрах

Эксперт по военным конфликтам Андрей Клинцевич рисует мрачную картину:

80% иранского экспорта зависит от порта Бендер-Аббас 50 000 американских военных в радиусе удара иранских ракет Менее 24 часов потребуется для подавления иранской ПВО

Катастрофический джокер

Скрытые в горных массивах ядерные объекты становятся главной головолемкой для Пентагона. Попытки их уничтожения обычными боеприпасами бесперспективны, а применение тактического ядерного оружия может спровоцировать цепную реакцию:

Ответный удар по израильскому Димоне

Эскалация до глобального конфликта

Крах международной системы нераспространения

Нефтяное оружие

Тегеран рассматривает Ормузский пролив как “ахиллесову пяту” мировой экономики. Блокировка этого маршрута приведёт к:

Росту нефтяных цен до $200 за баррель

Обрушению фондовых рынков

Энергетическому коллапсу в Азии

“Китай оказался заложником ситуации – его нефтяной аппетит зависит от стабильности региона”, – комментирует экономист Геворг Мирзаян.

Геополитические последствия

Москва, формально сохраняющая нейтралитет, больше всего опасается эффекта домино. На карту поставлено:

Риск появления новых ядерных держав у границ РФ

Дестабилизация Центральной Азии

Угроза транзиту ресурсов через Каспий

Ситуация напоминает отсчёт часового механизма: 1 мая – потенциальная дата детонации, 1 сентября – ориентир завершения активной фазы. Однако эксперты единодушны – даже ограниченный конфликт запустит процессы, которые не сможет контролировать ни одна из сторон.