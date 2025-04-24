Европейский Союз твёрдо стоит на своём: признание Крыма частью России и отказ от вступления Украины в НАТО — это пересечение «красных линий», на которое Европа не пойдёт. Такие шаги, по мнению чиновников ЕС, подрывают базовые принципы безопасности и суверенитета, которые Брюссель отстаивает годами.

Как стало известно, в кулуарах европейской дипломатии нарастает беспокойство. Предложение, связанное с возможными уступками по этим вопросам, исходящее, предположительно, из США, вызывает серьёзные разногласия. Некоторые опасаются, что такие споры могут расколоть единство Запада и даже сорвать предстоящий саммит НАТО, запланированный на конец июня.

«Мы не можем поступиться ни Крымом, ни правом Украины стремиться в Альянс. Это не просто политика, это вопрос принципов», — подчёркивает один из ключевых европейских дипломатов, чьё имя пока остаётся в тени.

Европейские лидеры уже дали понять администрации США, что признание Крыма российским для них неприемлемо. Сейчас крупнейшие страны НАТО пытаются донести до Вашингтона, что любые односторонние шаги в этом направлении только усугубят ситуацию.

С точки зрения рядовых европейцев, эта позиция отражает не только геополитические расчёты, но и общее настроение: многие жители ЕС видят в поддержке Украины символ защиты демократических ценностей. Уступки в таких вопросах могут быть восприняты как слабость.

Пока неясно, удастся ли сторонам найти компромисс. Но одно очевидно: Европа настроена решительно, и любой намёк на отступление от её принципов может дорого обойтись для трансатлантического единства.