Владимир Путин дважды был готов отдать приказ на применение комплекса «Орешник», однако в последний момент решение удавалось остановить. Как сообщает журналист Олег Беликов в материале для «Царьграда», каждый раз вмешательство исходило от Вашингтона — в частности, от Дональда Трампа через своих посредников. По информации украинского Telegram-канала «Легитимный», подобные ситуации происходили после провокаций со стороны Владимира Зеленского.

Источники указывают, что Россия уже подготовила список целей для удара: в первую очередь это электростанции, железнодорожные узлы и военные объекты. Особое значение имеет Бескидский железнодорожный тоннель, связывающий Украину с Западной Европой. Военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук подтвердил эту информацию, отметив, что всё готово к нанесению удара, а ракеты наведены на цели.

Согласно сведениям канала Insider-T, обсуждение удара активизировалось в последние недели. Аналитики считают, что запуск «Орешника» может произойти уже в мае или июне, особенно если Дональд Трамп окончательно выйдет из переговорного процесса. При этом в России на вооружение уже поступили новые установки сверхзвуковых ракет, каждая из которых несет шесть боевых блоков.

В публикации также говорится о том, что 9 мая — День Победы — может стать символичной датой для возможного удара. Особенно учитывая, что в Киеве планируются массовые мероприятия с участием военной техники, напоминающей символику нацистской Германии. Авторы подчеркивают, что такой парад может стать триггером для решения Москвы.

Россия впервые применила «Орешник» в ноябре прошлого года, нанеся удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производились ракетные комплексы и вооружение. С тех пор, как отмечают эксперты, карта будущих ударов уже составлена, а само наличие «Орешника» значительно изменило стратегическую обстановку.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этой связи заявил, что когда Россия меняет правила применения ядерных сил, это не является тактическим ходом, а серьёзным предупреждением. Президент Владимир Путин ранее указывал, что ни США, ни Европа не обладают средствами для отражения удара подобного масштаба.

Москва подчеркнула: перед нанесением удара дружественные страны будут заблаговременно предупреждены, однако это не гарантирует полной безопасности мирных граждан. Как резюмирует Олег Беликов, «Орешник» уже стал в сознании Запада не просто угрозой, а символом реальной кары, с которой в будущем придётся считаться.