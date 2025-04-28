Российские войска намерены строго соблюдать условия перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

Военный эксперт подчеркнул, что сомнений в дисциплинированности российской армии нет. По его словам, бойцы будут четко и неукоснительно следовать распоряжению главы государства на протяжении всего установленного периода.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в соответствии с решением Владимира Путина Вооруженные силы Российской Федерации приостановят боевые действия по гуманитарным соображениям. Перемирие будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Объявление о временном прекращении огня приурочено к юбилейным мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.