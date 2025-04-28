Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в помощь российским войскам на фронте в Курской области элитные подразделения северокорейского спецназа. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в Россию прибыли бойцы, обладающие выдающейся физической подготовкой и высокой моральной устойчивостью, что было крайне важно в сложных условиях борьбы с ВСУ.

Как отметил Дандыкин, северокорейский спецназ был направлен ограниченным контингентом. Эти солдаты прибыли на территорию России уже подготовленными и со своим вооружением, которое в дальнейшем успешно применили в боевых условиях. По прибытии они прошли дополнительное обучение, после чего начали участие в операциях по отражению атак украинских сил.

Эксперт подчеркнул, что северокорейские бойцы проявили себя на поле боя с наилучшей стороны. Несмотря на понесенные потери, спецназовцы КНДР демонстрировали высокую выдержку, мужество и отказ сдавать позиции. Они не попадали в плен и активно участвовали в зачистке курской земли от украинских сил, вторжение которых представляло собой серьёзную угрозу. По словам Дандыкина, для северокорейских военнослужащих участие в этих операциях стало важным опытом реальных боевых действий.

Ранее о роли войск КНДР в боях на Курском направлении говорил и президент России Владимир Путин. Он выразил благодарность подразделениям Северной Кореи за их вклад в разгром украинских сил, особо отметив героизм солдат, высокий уровень их специальной подготовки и самоотверженность в выполнении поставленных задач.