Северокорейские военнослужащие принимали участие исключительно в боях на курском направлении. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в интервью aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что появлявшиеся ранее слухи о якобы массовом присутствии бойцов КНДР на различных участках фронта являются результатом работы украинской пропаганды. Асмолов отметил, что российские военные освободили Курскую область, а бойцы из Северной Кореи сыграли важную роль, оказывая поддержку именно в этом регионе.

По его словам, участие северокорейцев ограничивалось задачами отражения агрессии на территории, которая изначально принадлежала России. Асмолов допустил, что их действия проходили в рамках договора о стратегическом партнёрстве, заключённого между Россией и КНДР, что объясняет их сосредоточение исключительно в пределах Курской области.

Эксперт также обратил внимание на информационные вбросы Киева. По словам Асмолова, украинская пропаганда стремилась представить каждого военнослужащего азиатской внешности как северокорейца, чтобы создать впечатление массового участия КНДР в боевых действиях. Однако после появления реальных подтверждений о присутствии северокорейских бойцов в Курской области поток подобных заявлений резко сократился.

Ранее, 26 апреля, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от украинских боевиков. Глава государства отметил, что попытка Киева захватить этот регион полностью провалилась, а возвращение Курской области под российский контроль станет важным этапом в борьбе за устранение неонацистского режима.